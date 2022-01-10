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    10 января 2022, 22:57

    Замглавы МИД назвал нерасширение НАТО абсолютным императивом для России

    Замглавы МИД Рябков: нерасширение НАТО является абсолютным императивом для РФ

    Михаил Закурдаев

    Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков не увидел противоречий между предложениями России по гарантиям безопасности и заявлениями госсекретаря США Энтони Блинкена по РСМД. Однако он счел вопрос более комплексным, чем чисто ракетная тематика, передало РИА «Новости».

    Замглавы МИД назвал нерасширение НАТО абсолютным императивом для России

    Накануне прошедшей сегодня встречи в Женеве Блинкен заявил о возможности заложить основы для восстановления договоренностей по ракетам средней и меньшей дальности.

    «Я не вижу противоречия в том, чего добивается Российская Федерация и о чем было заявлено с американской стороны. Но как всегда вопрос в том, что будет составлять охват такой договоренности и, опять-таки, в нашем случае станет ли это элементом, частью, компонентом более широкого решения серии ключевых аспектов», — сказал Рябков журналистам.

    Он напомнил, что нерасширение НАТО на восток и возврат альянса к состоянию на 1997 год — это абсолютный императив для России.

    Ранее Рябков заявил, что попытки «шантажа и запугивания» США в отношении России неприемлемы и не приведут к искомому результату.