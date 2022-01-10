Замглавы МИД назвал нерасширение НАТО абсолютным императивом для России

Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков не увидел противоречий между предложениями России по гарантиям безопасности и заявлениями госсекретаря США Энтони Блинкена по РСМД. Однако он счел вопрос более комплексным, чем чисто ракетная тематика, передало РИА «Новости».

Накануне прошедшей сегодня встречи в Женеве Блинкен заявил о возможности заложить основы для восстановления договоренностей по ракетам средней и меньшей дальности.

«Я не вижу противоречия в том, чего добивается Российская Федерация и о чем было заявлено с американской стороны. Но как всегда вопрос в том, что будет составлять охват такой договоренности и, опять-таки, в нашем случае станет ли это элементом, частью, компонентом более широкого решения серии ключевых аспектов», — сказал Рябков журналистам.

Он напомнил, что нерасширение НАТО на восток и возврат альянса к состоянию на 1997 год — это абсолютный императив для России.

Ранее Рябков заявил, что попытки «шантажа и запугивания» США в отношении России неприемлемы и не приведут к искомому результату.