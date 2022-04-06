Замглавы МИД назвал «игрой с огнем» авантюры Европы по блокаде Калининграда

Замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко заявил, что возможные авантюры Европы, направленные на блокаду Калининграда, являются игрой с огнем. Грушко заявил журналистам, что надеется на здравомыслие европейских стран в этом вопросе.

«Я очень надеюсь, что здравомыслие в Европе все-таки не позволит пуститься в какие-либо игры вокруг Калининграда. Думаю, многие понимают, что это игра с огнем», — процитировал дипломата ТАСС.

Начальник пресс-службы правительства региона Дмитрий Лысков отметил, что в Калининградской области «надеются на лучшее, но готовятся к худшему»: подготовили все мощности аэропорта, ведут активную работу по усилению паромного и торгового флотов и договариваются о предоставлении еще нескольких кораблей.

Накануне в правительстве Калининградской области сообщили Regnum, что готовятся к возможной торговой блокаде, после того как Еврокомиссия предложила закрыть морские и сухопутные границы для российских перевозчиков. Закрытие сухопутных границ может привести к тому, что доступность Калининградской области будет обеспечена только воздушным и морским транспортом.