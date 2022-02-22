Замглавы МИД: «Мы оказались на пороге возобновления боевых действий в Донбассе»

«Мы на пороге возобновления крупномасштабных боевых действий в Донбассе, грозящих потерями тысяч человеческих жизней», — заявил заместитель главы МИД Андрей Руденко на заседании Госдумы. Чтобы этого не произошло, президент РФ Владимир Путин принял решение признать независимость ДНР и ЛНР, отметил Руденко. Трансляцию заседания, посвященного признанию независимости ДНР и ЛНР и вопросам ратификации договоров о поддержке республик, запустил РБК.

«Украина продолжала обстреливать гражданские объекты и <…> фактически вышла из Минских договоренностей. В последние дни ситуация резко обострилась. Территории ДНР и ЛНР подверглись массированным обстрелам. Были нанесены артиллерийские удары по Донецку и Луганску, результатом стали человеческие жертвы и разрушение инфраструктуры. <…> Жители были вынуждены покинуть дома. В рамках эвакуации в РФ выехали уже более 80 тысяч человек», — отметил замглавы МИД.

Чтобы не допустить развития ситуации и новых жертв, Владимир Путин «принял решение положительно отреагировать на обращения ГД и призывы в его адрес со стороны руководителей ДНР и ЛНР».

Андрей Руденко напомнил, что глава РФ и главы республик также подписали договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Заключение таких договоров — традиционная практика при признании независимости отдельных государств и установлении с ними дипломатических отношений. Основная цель — «определение условий для создания дальнейшей договорно-правовой базы отношений между государствами».