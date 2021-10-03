Замглавы МИД Грушко: России понятна позиция президента Финляндии

Россия разделяет принципы, которыми руководствуются власти Финляндии. Об этом заявил замглавы МИД России Александр Грушко. Ранее президент этой страны Саули Ниинисте призвал европейские страны выстраивать диалог с РФ.

Грушко добавил, что России абсолютно понятны принципы, которыми руководствуются руководители Финляндии, потому что они уходят корнями в совместную историю двух стран, сообщило РИА «Новости».

По словам дипломата, российско-финские отношение в последние годы отличались доверительностью и разного рода контактами, которые сближают народы, а не работают на их разъединение.

«Хотелось бы надеяться, что эти голоса будут становиться все тверже, потому что в новом многополярном мире со все возрастающим количеством общих вызовов и угроз, задач, которые необходимо совместно решать, требуется объединение усилий, а не строительство каких-то искусственных барьеров в межгосударственном общении», — сказал он.

Президент Финляндии Саули Ниинисте ранее заявил, что Европе необходимо дружить с Москвой, поскольку российско-европейское сотрудничество стало важным столпом безопасности.