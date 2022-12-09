09 декабря 2022, 23:17
Замглавы Европарламента задержали по делу о коррупции
Agence France-Presse: замглавы Европарламента Кайли задержали по делу о коррупции
Замглавы Европарламента Еву Кайли задержали в Брюсселе. Она проходит по делу о коррупции, касающемуся чемпионата мира по футболу в Катаре. Об этом написало Agence France-Presse.
Прокуратура Бельгии ранее сообщила о проведении правоохранителями крупной операции. Сотрудники полиции провели 16 обысков и задержали четверых человек. Они изъяли 600 тысяч евро наличными и мобильные телефоны.
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Расследование касается предполагаемой преступной организации, причастной к коррупции и отмыванию денег, уточнила газета Der Tagesspiegel.
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По данным прокуратуры, бельгийская полиция уже несколько месяцев подозревает, что государство Персидского залива пытается повлиять на политические и экономические решения Европарламента. Утверждается, что некоторым представителям ЕП передали значительные суммы денег и подарки. Прокуратура не стала раскрывать название государства, но журналисты написали, что речь идет о Катаре.
Как отметило издание Le Soir, вечером 9 декабря в доме Кайли провели обыск. Замглавы ЕП доставили к правоохранителям на допрос. Вместе с ней по подозрению в коррупции задержали генсека Европейской конфедерации профсоюзов Луку Висентини, бывшего депутата ЕП Пьера-Антонио Панцери и его бывшего помощника.
Уголовное дело
Коррупция
Европарламент
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