Мир 09 декабря 2022, 23:17 Замглавы Европарламента задержали по делу о коррупции Agence France-Presse: замглавы Европарламента Кайли задержали по делу о коррупции Unsplash

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Замглавы Европарламента Еву Кайли задержали в Брюсселе. Она проходит по делу о коррупции, касающемуся чемпионата мира по футболу в Катаре. Об этом написало Agence France-Presse.

Прокуратура Бельгии ранее сообщила о проведении правоохранителями крупной операции. Сотрудники полиции провели 16 обысков и задержали четверых человек. Они изъяли 600 тысяч евро наличными и мобильные телефоны.

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Расследование касается предполагаемой преступной организации, причастной к коррупции и отмыванию денег, уточнила газета Der Tagesspiegel.

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По данным прокуратуры, бельгийская полиция уже несколько месяцев подозревает, что государство Персидского залива пытается повлиять на политические и экономические решения Европарламента. Утверждается, что некоторым представителям ЕП передали значительные суммы денег и подарки. Прокуратура не стала раскрывать название государства, но журналисты написали, что речь идет о Катаре.

Как отметило издание Le Soir, вечером 9 декабря в доме Кайли провели обыск. Замглавы ЕП доставили к правоохранителям на допрос. Вместе с ней по подозрению в коррупции задержали генсека Европейской конфедерации профсоюзов Луку Висентини, бывшего депутата ЕП Пьера-Антонио Панцери и его бывшего помощника.