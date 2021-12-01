Замглавкома Тихоокеанским флотом России решили заочно осудить на Украине

Организация, созданная на Украине под названием «Прокуратура Автономной Республики Крым», решила подать в суд на российского вице-адмирала, заместителя командующего Тихоокеанским флотом Дениса Березовского. Объявление об этом опубликовали на сайте объединения, написало РИА «Новости».

Участники этой организации пытаются вменить Березовскому «государственную измену» и «создание и руководство преступной организацией». Согласно написанному, 1 марта 2014 года ИО президента Украины, которым на тот момент был Александр Турчинов, назначил Березовского командующим флотом, но тот отказался исполнять приказы Киева, тем самым предоставив угрозу безопасности Украины.

Денис Березовский до марта 2014 года был в должности заместителя командующего по боевой подготовке — начальника управления боевой подготовки ВМС Украины. С начала марта 2014 года его назначали командующим флотом. На следующий день он принес присягу народу Крыма, но власти Украины решили его отстранить. Через месяц министр обороны Сергей Шойгу пригласил Березовского на службу в Россию и назначил его заместителем командующего Черноморским флотом.