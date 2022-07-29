Замгенсека ШОС предупредил, что фейк-война перекинулась с России на Китай

Против России ведут тотальную гибридную войну в медиапространстве. Она начала влиять на Китай, заявил заместитель генерального секретаря Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Григорий Логвинов. Его процитировало РИА «Новости».

«Против одного из государств-учредителей ШОС, против России, развязана тотальная гибридная война, которая уже начинает „перехлестываться“ на Китай», — сказал он на открытии Форума СМИ и аналитических центров ШОС.

Григорий Логвинов заявил, что информационные технологии получили прямое военное применение, а медийное пространство сравнил с плацдармом и полем сражения. Со дня учреждения ШОС была объектом для неприязненных комментариев в западных СМИ, и после протестов в Казахстане это давление усилилось.