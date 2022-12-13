Мир 13 декабря 2022, 22:53 Замгенсека ООН прибыл в Херсон Представитель генсека ООН Дюжаррик: замгенсека ООН Гриффитс посетил Херсон 13 декабря РИА «Новости»

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Заместитель генсекретаря ООН Мартин Гриффитс посетил город Херсон. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель руководителя организации Стефан Дюжаррик.

«Это второй день его [Гриффитса] визита на Украину. Сегодня он был в Херсоне», — сказал Дюжаррик.

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Он добавил, что ООН направила в город оборудование для обеспечения энергоснабжения школ и больниц.

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Ранее жители Херсона рассказали британским журналистам, что они стали хуже жить после перехода города под контроль ВСУ. Сейчас там серьезные проблемы проблемы с электричеством и водоснабжением. Многие выживают лишь благодаря направляемой туда гуманитарной помощи.

В середине ноября появилась информация, что украинские военнослужащие начали казнь активистов в Херсоне, которые выступают за Россию. По некоторым данным боевики расстреляли 39 человек, еще 74 человека увезли не в неизвестном направлении.