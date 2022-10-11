Замгенсека ООН посетит Москву для переговоров по зерновой сделке | 360°

Мир 11 октября 2022, 22:23 Поделиться Telegram

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Viber Замгенсека ООН посетит Москву для переговоров по зерновой сделке Замгенсека ООН Гриффитс посетит Москву 16 октября для обсуждения зерновой сделки РИА «Новости»

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Заместитель генерального секретаря ООН Мартин Гриффитс 16 октября отправится в Россию, чтобы провести переговоры по зерновой сделке. Его будет сопровождать генсекретарь Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребека Гринспен, сообщил ТАСС.

«Что касается Гринспэн и Гриффитса, ожидается, что они отправятся в Москву в воскресенье», — заявил на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

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Основной целью переговоров Дюжаррик назвал расширение поставок зерна.

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Глава Минфина России Антон Силуанов, в свою очередь, настоял на необходимости продолжить переговоры по зерновой сделке. Такими выводами он поделился во время встречи министров финансов и министров сельского хозяйства стран G20.

«Мы смогли договориться в июле по зерновой сделке — цены снизились — поэтому считаем, что надо договариваться, это дает результаты», — привел слова Силуанова Минфин РФ.

Ранее президент России Владимир Путин и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обсудили по телефону зерновую сделку и экспорт удобрений.

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