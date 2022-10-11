Замгенсека ООН посетит Москву для переговоров по зерновой сделке | 360°

Все новости

Мир

11 октября 2022, 22:23

Замгенсека ООН посетит Москву для переговоров по зерновой сделке

Подмосковье

11 октября 2022, 22:19

Свыше 180 внештатных сотрудников получили удостоверения от ГУСТ в Подмосковье

Реклама

Мир

11 октября 2022, 22:04

Сразу четыре электроподстанции перестали работать во Львове

Технологии

11 октября 2022, 22:02

«Авито» будет сотрудничать с Российским экологическим оператором

Мир

11 октября 2022, 21:55

Букингемский дворец объявил дату коронации Карла III

Подмосковье

11 октября 2022, 21:54

Движение по обновленной улице Чистяковой в Одинцове запланировали пустить до конца года

Спецоперация

11 октября 2022, 21:50

Западные ПВО не помогут Украине. Поставки военных систем станут знаком моральной поддержки

Знаменитости

11 октября 2022, 21:49

Певицу Ветлицкую захотели признать иностранным агентом

Спецоперация

11 октября 2022, 21:46

Командир бригады из ДНР рассказал, как на Украину поставляют оружие

Мир

11 октября 2022, 22:23

Замгенсека ООН посетит Москву для переговоров по зерновой сделке

Замгенсека ООН Гриффитс посетит Москву 16 октября для обсуждения зерновой сделки

Читать 360tv в

Заместитель генерального секретаря ООН Мартин Гриффитс 16 октября отправится в Россию, чтобы провести переговоры по зерновой сделке. Его будет сопровождать генсекретарь Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребека Гринспен, сообщил ТАСС.

«Что касается Гринспэн и Гриффитса, ожидается, что они отправятся в Москву в воскресенье», — заявил на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

Реклама

Основной целью переговоров Дюжаррик назвал расширение поставок зерна.

Реклама

Глава Минфина России Антон Силуанов, в свою очередь, настоял на необходимости продолжить переговоры по зерновой сделке. Такими выводами он поделился во время встречи министров финансов и министров сельского хозяйства стран G20.

«Мы смогли договориться в июле по зерновой сделке — цены снизились — поэтому считаем, что надо договариваться, это дает результаты», — привел слова Силуанова Минфин РФ.

Ранее президент России Владимир Путин и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обсудили по телефону зерновую сделку и экспорт удобрений.

Москва

Минфин РФ

Антон Силуанов

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама