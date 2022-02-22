Замгенсека ООН назвал «единственный способ решить проблему востока Украины»

Переговоры — единственный способ устранить разногласия между ключевыми игроками по вопросам урегулирования конфликта на востоке Украины, заявила заместитель генсека ООН по политическим вопросам Розмари ДиКарло. В сложившихся условиях рисков и неопределенности «еще важнее вести диалог», заявила ДиКарло, выступая на заседании СБ ООН. Ее процитировало РИА «Новости».

Замгенсека ООН выразила обеспокоенность возможными последствиями последних событий «для существующих переговорных рамок», имея в виду признание Россией независимости ЛНР и ДНР. По ее мнению, велик риск масштабного конфликта.

По мнению ДиКарло, все стороны должны «избежать действий и заявлений», которые могут еще больше осложнить обстановку. Она призвала к «немедленному прекращению боевых действий».

Розмари ДиКарло выразила сожаление в связи с решением президента РФ Владимира Путина о вводе миротворцев в Донбасс.

Владимир Путин заявил о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик вечером 21 февраля. Объясняя свое решение, российский лидер отметил, что там ни одного дня не обходится без убийства мирных жителей и обстрелов, однако Украина не сделала ничего для того, чтобы урегулировать конфликт.

Президент РФ распорядился, чтобы Минобороны РФ обеспечило своими силами мир в Донбассе.