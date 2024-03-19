Мир 19 марта 2024, 18:18 «Заметно обеспокоены». Франция признала катастрофические потери на Украине Нарышкин: во Франции признали катастрофические потери на Украине РИА «Новости»

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Франция не знала таких потерь, как сейчас на Украине, со времен войны в Алжире в 1954-1962 годах, сообщил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин. Его слова привело РИА «Новости».

«Во французской армии заметно обеспокоены возросшим числом французов, погибших на украинском [театре боевых действий]», — отметил глава СВР.

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Только в результате уничтожения российскими войсками временной дислокации иностранцев под Харьковом 17 января погибли десятки французов. И это была не последняя атака ВС России.

Генеральный штаб Франции готовится к самым трудным боям, сообщил генерал Пьер Шилль. По его словам, государство не застраховано от напряженности, проявляющейся в всем мире.

Политолог Сергей Федоров в комментарии «Известиям» объяснил, что усиление милитаристской риторики во Франции связано с осознанием неминуемого поражения Украины.