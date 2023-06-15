Мир 15 июня 2023, 11:05 Заместителю главы дипмиссии Канады в России сделали демарш из-за конфискации Ан-124 Замглавы дипмиссии Канады вызвали в МИД РФ и сделали ему демарш из-за конфискации Ан-124 РИА «Новости»

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Заместителя главы дипмиссии Канады в России Брайана Эбеля вызвали в МИД РФ из-за конфискации российского самолета Ан-124. Ему объявили демарш, сообщили на сайте Министерства иностранных дел.

«Вызванному в МИД России 14 июня заместителю главы дипмиссии Канады в Москве Б. Эбелю был сделан демарш по поводу объявленного правительством Канады намерения конфисковать незаконно удерживаемый в аэропорту Торонто с февраля 2022 года грузовой авиалайнер Ан-124, принадлежащий компании „Волга-Днепр“», — указали в пресс-службе МИД.

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Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что конфискованный российский самолет передадут Украине. Российская сторона расценивает подобные действия как циничное воровство, подчеркнули в дипломатическом ведомстве.

В министерстве напомнили, что Ан-124 выполнял гуманитарный рейс в Торонто и доставлял антиковидные препараты по заказу канадских властей. Однако уникальное воздушное судно присвоили и подло взяли в заложники, отметили в МИД, назвав этот шаг попыткой неприкрытого грабежа.

Вызванного в министерство замглавы дипмиссии Канады предупредили, что действия властей его страны, следующих русофобским курсом, повлекут самые серьезные последствия для российско-канадских отношений. Они и так находятся на грани обрушения по вине режима Трюдо, резюмировали в МИД.

Ранее депутат Госдумы Андрей Климов назвал конфискацию российского Ан-124 наглой кражей. По мнению парламентария, Трюдо пообещал передать самолет Украине ради «PR-эффекта среди дурачков».