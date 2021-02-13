Заместителя Псаки за хамство отстранили от работы

Заместителя представителя Белого дома Ти Джей Дакло временно отстранили от работы за хамство. Он нагрубил корреспондентке газеты Politico Таре Палмери во время разговора о личной жизни политика.

Об этом сообщила пресс-секретарь президента США Джо Байдена Джен Псаки в Twitter.

Псаки отметила, что позже Дакло извинился перед журналисткой. Он признал, что вел себя не так, как должен был по установленному президентом США стандарту. Кроме того, заместителя представителя Белого дома отправил Палмери личное послание: в нем он выразил огромное сожаление по поводу произошедшей ситуации.

Тем не менее Дакло на неделю отстранили от должности без сохранения заработной платы. Это решение поддержал начальник аппарата сотрудников Белого дома Рон Клайн. После своего возвращения к работе Дакло не станет больше общаться с репортерами Politico.

Известно, что заместитель представителя Белого дома потребовал от журналистки отказаться от работы над материалом о его романтических отношениях с корреспонденткой портала Axios Алекси Маккэммонд. Дакло угрожал Палмери, нахамил ей и заявил, что уничтожит репутацию сотрудницы СМИ.