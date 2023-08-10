Мир 10 августа 2023, 23:26 Заместителя главы Одесской области будут судить за получение взятки в $10 тысяч Дело замглавы Одесской области Игоря Ткачука о получении взятки в $10 тысяч передали в суд Telegram-канал Офиса генерального прокурора Украины

Читать 360tv в

Дело против заместителя главы Одесской областной военной администрации передали в суд. Его обвиняют в получении взятки в размере 10 тысяч долларов. Об этом сообщили в Telegram-канале Офиса генпрокурора Украины.

По версии следователей, в марте 2023 года чиновник вместе со своим помощником получил 10 тысяч долларов двумя частями. Сначала они пообещали повлиять на руководителей коммунального предприятия, чтобы те приняли просящегося на работу в определенное место, а затем обязались договориться с судьями о принятии ими решения по хозяйственному делу.

Реклама

В пресс-службе ведомства не называли фамилию обвиняемого. По версии украинского издания «Страна», речь идет об Игоре Ткачуке, которого задержали в марте 2023 года.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский объявил, что в стране пройдут кадровые чистки в рамках борьбы с коррупцией. По его словам, массовые увольнения начнутся в ближайшее время.