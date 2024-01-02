Мир 02 января 2024, 16:08 Заместитель Залужного погиб в подземном бункере после удара «Военное дело»: удар уничтожил подземный бункер с замом Залужного в Киеве Kaniuka Ruslan / Global Look Press

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В Киеве авиаударом уничтожили подземный бункер, который использовали в качестве командного пункта. В этот момент в помещении находился заместитель главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, сообщил Telegram-канал «Военное дело».

Авторы публикации не назвали имя украинского офицера, но уточнили, что он носил генеральское звание.

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«В Киеве уничтожен подземный командный пункт с генералом заместителем главкома ВСУ Валерия Залужного», — указали в сообщении.

Официального подтверждения этой информации нет ни с российской, ни с украинской стороны. Других источников, которые бы сообщили об ударе по подземному бункеру и ликвидации помощника Залужного, в открытом доступе также найти не удалось.

Минобороны России сообщило об ударе по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, расположенных в Киеве и непосредственной близости к городу. В ведомстве подчеркнули, что речь идет о заводах по производству ракет и беспилотников, а также мастерских, занимающихся ремонтом военной техники.