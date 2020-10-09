Заместитель муфтия Киргизии прокомментировал введение режима ЧП в Бишкеке
Заместитель муфтия Киргизии Кадыр Маликов обсудил с «ПолитЭкспертом» введение режима ЧП в Бишкеке и ввод войск в город.
Маликов объяснил, что эти действия помогут приостановить раскол государства. По его словам, в республике образовались разные политические центры, и это может вылиться в гражданское противостояние.
«Есть лагерь сторонников Атамбаева и Бабанова. Есть лагерь Садыра Жапарова, который исполняет обязанности премьер-министра, есть свой центр на юге. Кроме этого, есть власть президента», — перечислил теолог.
Он обозначил два возможных сценария, которые могут произойти в Киргизии: либо республика пойдет по пути стабилизации с возвращением в правовое поле, либо сирийский вариант с активизацией радикальных групп и полной децентрализацией.