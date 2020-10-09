facebook_pixel
    09 октября 2020, 21:03

    Заместитель муфтия Киргизии прокомментировал введение режима ЧП в Бишкеке

    Артур Блянихов

    Заместитель муфтия Киргизии Кадыр Маликов обсудил с «ПолитЭкспертом» введение режима ЧП в Бишкеке и ввод войск в город.

    Маликов объяснил, что эти действия помогут приостановить раскол государства. По его словам, в республике образовались разные политические центры, и это может вылиться в гражданское противостояние.

    «Есть лагерь сторонников Атамбаева и Бабанова. Есть лагерь Садыра Жапарова, который исполняет обязанности премьер-министра, есть свой центр на юге. Кроме этого, есть власть президента», — перечислил теолог.

    Он обозначил два возможных сценария, которые могут произойти в Киргизии: либо республика пойдет по пути стабилизации с возвращением в правовое поле, либо сирийский вариант с активизацией радикальных групп и полной децентрализацией.