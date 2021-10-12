Заместитель госсекретаря США и замглавы российского МИД провели встречу

Заместитель госсекретаря Соединенных Штатов Виктория Нуланд и замглавы российского МИД Сергей Рябков провели встречу. В ходе беседы политики обсудили Виктория Нуланд двусторонние отношения России и США. Их встреча продлилась около двух часов. Об этом сообщило РИА «Новости».

Мероприятие прошло в министерстве иностранных дел России. При этом подробностей и встрече нет, так как переговоры проходили в закрытом формате.

Виктория Нуланд рассказала, что вместе с Рябковым они обсудили двусторонние отношения России и США, передал сайт радиостанции «Говорит Москва».