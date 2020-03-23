Заместитель главы МИД: НАТО необходимо отказаться от учений в День Победы

Грушко заметил, что активную фазу назначили на май.

«Для нас было совершенно понятно, что когда весь мир будет склонять голову перед памятью тех, кто победил фашизм, освободил Европу от коричневой чумы, в это время западные пропагандистские центры будут наращивать свою информационную кампанию, обвиняя Россию в агрессивных намерениях и всех других грехах», — пояснил дипломат.

Он убежден, что планировщики НАТО учитывали данный факт. По мнению Грушко, при пандемии коронавируса важно задействовать все инструменты международного сотрудничества.

«Нынешняя ситуация показывает абсолютную глупость, по-другому не могу сказать, натовских и других решений, которые были приняты в США по обрыву всех контактов по военной линии», — резюмировал заместитель главы МИД.