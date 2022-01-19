Замерзший водопад продемонстрировали гостям национального парка в Японии

Водопад на озере Товад в Японии замерзает каждую зиму, образовывая гигантские скопления сосулек. Вот в этом году посетители парка Товада-Хатимантай смогут полюбоваться на необычную экспозицию. Об этом сообщило РИА ФАН.

Парк располагается на севере Японии. Он занимает территорию двух префектур — Ивате и Акита. Площадь парка огромная. Она составляет 129 квадратных километров.

Посетители могут полюбоваться на огромные сосульки, свисающие со склонов горы Хаккода. Специально для этого сотрудники парка оборудовали подсветку.

«Подсветку ручья установили четыре года назад. До этого зимой это место было пустым и безлюдным. Но однажды местные жители заметили тут огромные сосульки и замерзшие водопады и решили показать их как можно большему количеству людей», — рассказал гид Национального парка Юичи Кавамура.