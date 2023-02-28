Мир 28 февраля 2023, 14:06 «Замерзшие пайки». Украинский пленный рассказал, как бытовая неустроенность отражается на боевом духе ВСУ Украинский пленный: ужасный быт и безразличие командиров снижают боевой дух ВСУ

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Пленный солдат ВСУ раскрыл, почему боевой дух украинских военнослужащих резко снизился. Одна из главных причин — бытовая неустроенность. Солдатам выдают замерзшие пайки, лед вместо воды, лишают элементарных гигиенических процедур. По словам пленного, бойцы ВСУ крайне вымотаны и физически, и морально.

Пленный рассказал, как военные стараются согреться при помощи спичек или свечей.

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«Пайки холодные, все замерзшее, вода замерзшая. <...> Руки обмораживаются, ноги обмораживаются, холод. <...> Люди уставшие, очень морально упали, хоть друг друга и поддерживали, но это не помогает. Они видят отношение командования», — отметил солдат.

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Он напомнил, что сначала отношение к рядовым было другое, о них командиры хоть как-то заботились.

«Раньше через день нас возили отогреться и помыться, но потом это все отрубили», — сказал военнопленный.

Он рассказал, что только в плену у русских смог наконец впервые согреться и поесть горячей пищи.

«Мы попали к русским. Нас позвали — мы подошли. Мы сдали оружие. Покормили нас, дали одеяла, чтобы мы согрелись. Мы сутки просидели в холоде», — заключил солдат.