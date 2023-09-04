04 сентября 2023, 03:46
Замену Резникова связали с провалом контрнаступления ВСУ
Глава парламента Крыма: замена Резникова говорит о провале контрнаступления
Глава парламента Крыма Владимир Константинов объяснил смену главы Минобороны Украины провалом контрнаступления ВСУ. Слова крымского политика привело РИА «Новости».
«Такие их передвижения сигнализируют о том, что цели хваленого „контрнаступа“ не достигаются ими. Это ярко выражается в недовольстве западных хозяев всей командой Зеленского», — заявил Константинов.
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По мнению политика, пожертвовав Резниковым, Зеленский пытается спасти себя и свою команду. Константинов отметил, что украинские власти назначают на ключевые должности кого угодно — людей, которые ничего не понимают в военной сфере. Главный критерий — отсутствие моральных тормозов.
«Поскольку только бессовестные люди могут сейчас согласиться сотрудничать с Зеленским», — выразил уверенность Константинов.
Ранее стало известно, что Зеленский решил заменить министра обороны. Вместо Резникова, с именем которого был связан ряд коррупционных скандалов, главой военного ведомства назначат Рустема Умерова.
Украина
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