Замедление роста экономики Украины объяснили погодой

Украинский министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов объяснил замедление темпов роста экономики. По его словам, в четвертом квартале 2019 года снизился объем производства промышленности, а также пришлось внеурочно собирать урожай.

«Причин несколько. Не совсем типичные сроки сбора урожая зерновых и других культур. Снижение объемов выпуска промышленности в четвертом квартале», — Указал Милованов в своем Facebook. Более подробно он пообещал остановиться на этом вопросе в понедельник, 17 февраля, на пресс-конференции.

По мнению министра, промышленность стагнирует из-за негативных тенденций на внешних рынках, протекционистских мерах в торговле со стороны США, проблем с логистикой и теплых погодных условий. Например, в прошлом, 2019 году многие украинские предприятия проводили модернизацию.

В понедельник, 17 февраля Милованов пообещал представить новую стратегию экономического развития страны. В ее основе — привлечение инвестиций. Благодаря этому будут созданы новые рабочие места, а работа — это возможность для украинцев зарабатывать и жить лучше, высказал министр азбучные истины. Что произойдет, если инвестиций не будет — Милованов умолчал.