Замедление роста экономики США назвали «необходимостью»

Замедление роста американской экономики это необходимость после быстрого роста. С таким заявлением в эфире телеканала NBC выступила министр финансов США Джанет Йеллен. Она подчеркнула, что поднимать тему рецессии пока рано.

Министр напомнила, что в прошлом году экономический рост составил 5,5%. Причиной стало возвращение людей к работе после потери мест во время пандемии.

«Это не экономика во время рецессии. Мы в период перемен, когда рост замедляется. Это необходимо и соответствует ситуации», — заявила Йеллен.

Замедление роста экономики и переход США в рецессию связаны прежде всего с высоким ростом цен. Уровень годовой инфляции в июне составил 9,1%. Это самый высокий показатель за 40 лет. В новых условиях люди стали больше сберегать и меньше тратить, что привело к падению общего уровня экономики.

Побороть инфляцию пытается Федеральная резервная система США, которая ускоренными темпами повысила ключевую ставку до 1,58%. Но пока целевой уровень инфляции регулятора (2%) более чем в четыре раза ниже реального роста цен.