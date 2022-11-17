Мир 17 ноября 2022, 23:54 Замеченные перед взрывами «Северных потоков» суда могли заниматься разведкой Welt: два неизвестных суда у «Северных потоков» могли заниматься разведкой перед взрывами РИА «Новости»

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Два неизвестных суда, которые заметили рядом с «Северными потоками» незадолго до терактов на газопроводах, могли заниматься разведкой. Об этом сообщило немецкое издание Die Welt. У судов были выключены транспондеры.

По данным газеты, директор Балтийского фонда безопасности Отто Табунс заявил, что суда могли заниматься разведывательными задачами. В том числе, чтобы убедиться, что рядом с трубопроводами нет гражданских или военных судов других стран, «присутствие которых облегчило бы поиск виновных или позволило бы избежать жертв среди гражданского населения». При этом в материале издания утверждается, что диверсии могли быть совершены посредством подводной лодки.

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По другой версии, береговая охрана могла не получить радиосигнал из-за технической неисправности, неблагоприятной погоды или «экипажи судов что-то замышляли».

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«Любой, кто намеренно отключает транспондеры, пытается скрыть незаконную деятельность», — сказал офицер военно-морского флота Йоран Свистек, слова которого привела газета.

В конце сентября в акваториях Швеции и Дании обнаружили несколько утечек на газопроводах. Секретарь Совбеза России Николай Патрушев заявил, что главным выгодополучателем диверсий на «Северных потоках» являются США, при этом в подготовке терактов также участвовали британцы.