США поставляют ВСУ оружие, чтобы затянуть кризис и заманить Россию в «ловушку», заявил китайский военный эксперт Сун Чжонпин. По его мнению, для американских властей Украина — просто марионетка, которую они используют для своего противостояния с РФ.

«Безрассудные поставки США оружия Украине не способствуют мирному урегулированию и лишь затягивают этот конфликт. <…> США и НАТО хотят заманить Россию в ловушку, втянув ее в длительное кровопролитие», — сказал специалист в комментарии изданию Global Times.

Сун Чжонпин подчеркнул, что Штаты накачивают Украину орудиями и боеприпасами, тем самым подталкивая украинский кризис к непредсказуемым последствиям.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что Украина получит от американской стороны военную помощь на 800 миллионов долларов. По его словам, ВСУ передадут высокоэффективные типы вооружений, которые уже предоставлялись, а также новые средства, необходимые в случае «широкого наступления России на востоке Украины».

После этого МИД РФ разослал по всем странам ноту в связи с поставками вооружения на Украину. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Мария Захарова.