Мир 23 марта 2023, 06:21 Замаячил ядерный Армагеддон. Дипломат описал последствия применения снарядов с обедненным ураном Посол Антонов: поставками снарядов с обедненным ураном Запад подвел мир к Армагеддону Правительство США

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Применение снарядов с обедненным ураном в Ираке и Югославии провоцировало вспышки онкологических заболеваний и врожденных пороков. Поставив их на Украину, Запад во главе с США подведет человечество к ядерному Армагеддону, предупредил в Telegram-канале посол России Анатолий Антонов.

Он напомнил, что украинскую армию уже снабдили смертоносным вооружением, которое использовали для ударов по мирным жителям, школам, больницам и детсадам. Поставка снарядов с обедненным ураном усугубит ситуацию, ведь отложенные негативные последствия их применения, по словам Анатолия Антонова, уже наблюдали в Ираке и Югославии.

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«Похоже, „просвещенный“ Запад во главе с Вашингтоном бесповоротно решил подвести человечество к опасной черте, за которой все отчетливее маячит ядерный Армагеддон», — заявил дипломат.

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После применения таких снарядов на местности оседала токсичная и не поддающаяся дезактивации радиоактивная пыль. Она провоцировала вспышки онкологических заболеваний и появление на свет детей с врожденными порока развития. Анатолий Антонов сказал, что назвать такие боеприпасы обычным типом вооружений, не представляющим повышенной опасности, значит пробить очередное дно.

Великобритания предложила передать Вооруженным силам Украины снаряды с обедненным ураном. Президент России Владимир Путин пообещал ответить на этот шаг.