Мир 23 ноября 2023, 02:40 Залужный заявил о трудностях ВСУ в боях с ВС РФ РИА «Новости»

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Украинские военные испытывают трудности на поле боя, пытаясь противостоять российским бойцам. Об этом в своем Telegram-канале заявил главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный.

«Заметил, что обстановка на линии боевого соприкосновения усложнена. Однако контролируется», — написал он.

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Ранее Залужного раскритиковала депутат правящей на Украине партии «Слуга народа» Марьяна Безуглая. Она заявила, что главком ВСУ отстраняется от решения проблем в украинской армии. По словам депутата, у Залужного есть время на встречи с чиновниками, но нет возможности приехать в центр социальной поддержки и комплектования ВСУ.

Зарубежные СМИ все чаще пишут о желании Запада сместить с поста президента Владимира Зеленского. В качестве нового возможного лидера страны уже неоднократно называли Залужного.