Мир 10 января 2024, 22:42 Залужный заявил, что ВС РФ наступают по всем направлениям Главком ВСУ Залужный: российская армия наступает по всем направлениям Freepik

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Российские военные наступают по всем направлениям линии боевого соприкосновения. Об этом заявил главнокомандующий украинской армией Валерий Залужный в Telegram-канале.

Он опубликовал видео с отчетом о поездке на передовую. В комментарии к ролику Залужный отметил, что украинское командование несколько дней действовало в полосе ответственности ОСУВ «Хортица», а ВС РФ наступают по всем направлениям.

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Во время визита Залужный обсуждал с командирами очередность действий с учетом непрерывной смены обстановки. Также подняли вопрос удовлетворения первоначальных нужд военных.

Ранее бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что войска России перехватили инициативу на передовой. Он отмечал, что именно Россия диктует темп боя, не делая никаких пауз, поэтому «украинцы в панике». Также ВС РФ уже нанесли ВСУ стратегическое поражение, уверен военный. Главе Украины Владимиру Зеленскому сделали предупреждение, что его страна может лишиться контроля над еще большими территориями.