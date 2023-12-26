Мир 26 декабря 2023, 17:01 Залужный заявил, что определять пригодность к службе в ВСУ должна не инвалидность Залужный: пригодность к службе в ВСУ должна определять военно-врачебная комиссия РИА «Новости»

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Главком ВСУ Валерий Залужный назвал неактуальным оперирование группами инвалидности при решении о пригодности человека к военной службе. Так он прокомментировал инициативу об отмене отсрочки для инвалидов третьей группы.

«Я считаю, что оперирование группами инвалидности не является актуальным, потому что решает пригодность к военной службе не инвалидность человека, а военно-врачебная комиссия», — процитировало Залужного украинское издание «Страна.ua».

Главком Вооруженных сил Украины призвал избавиться от категории ограниченной годности и принимать решение о мобилизации индивидуально в каждом случае.

Залужный отметил, что в новом законопроекте украинский Генштаб признал необходимость оставить на уровне законодательства два понятия: «годен» и «не годен» к военной службе.

«Когда мы дадим ответы себе на эти вопросы — годен или негоден, — то поймем, есть ли нам смысл дальше оперировать такими понятиями, как инвалид второй и третьей группы», — резюмировал Залужный.

При этом, по его словам, руководство ВСУ желает, чтобы войска пополняли только физически способные сражаться люди.

Ранее украинские СМИ со ссылкой на закон о мобилизации сообщили, что отсрочку по призыву в период мобилизации на Украине перестанут распространять на инвалидов третьей группы.