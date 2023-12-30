Мир 30 декабря 2023, 00:30 Залужный уволил советницу, предрекшую неизбежную смерть для солдат ВСУ Залужный уволил помощницу Мартынюк за слова о неизбежности смерти солдат РИА «Новости»

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Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный уволил внештатного советника Аллу Мартынюк, которая заявила о неизбежности смерти украинских солдат. Об этом главком написал в Telegram-канале.

«Информирую, что с 28 декабря 2023 года у меня нет помощников-консультантов на общественных началах», — сообщил Залужный.

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Главком уточнил, что внештатные советники не имеют права и полномочий публично что-либо комментировать от его имени.

Алла Мартынюк в эфире YouTube-канала ISLND TV призвала украинских родителей не бояться отправлять сыновей на передовую, так как смерть «все равно настигнет всех». Она заявила, что «не нужна истерия», а уйти из жизни достойно — лучше, чем умереть от упавшего на голову кирпича.