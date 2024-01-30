Мир 30 января 2024, 02:13 Залужный стал угрожать уволиться из ВСУ по здоровью Депутат Рады Безуглая обвинила главкома ВСУ Залужного в шантаже Kaniuka Ruslan / Global Look Press

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Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный пригрозил в случае отставки уволится из армии через военно-врачебную комиссию. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на замглавы комитета Верховной рады Украины по вопросам национальной безопасности Марьяну Безуглую.

Парламентарий оценила заявление Залужного как шантаж.

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«Это типичный трюк: здоровых у нас нет, есть недообследованные. И даже по моим скромным личным наблюдениям генералитет проворачивал это очень много раз», — подчеркнула она.

По ее словам, дальше Залужный может заняться блогерством, объясняя, что он якобы пытался что-то делать, но ему мешали.

При этом Безуглая опубликовала в своих соцсетях фото главкома ВСУ с его сослуживцем, предположив, что у генерала могут быть проблемы с алкоголем.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин назвал слухи об отставке Залужного «грызней пауков в банке». По его словам, генерал — опытный военный, которого сложно заменить, но лучше дождаться официальной информации. Он напомнил, что вокруг Залужного и раньше ходили слухи, то о его гибели, то якобы о серьезном ранении, которые потом опровергли фактами.