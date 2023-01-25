Мир 25 января 2023, 03:22 Залужный стал долларовым миллионером — СМИ NYT: главком ВСУ Залужный получил миллионное наследство от родственника в США Pixabay

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Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный получил богатое наследство от родственника в США. Об этом написала американская газета The New York Times. Часть этого капитала Залужный потратил на помощь военным.

Главком получил миллионное наследство от американца украинского происхождения Грегори Степанца, его семья подтвердила информацию. Издание утверждает, что один миллион долларов Залужный пожертвовал на нужды ВСУ, это подтвердила пресс-служба украинской армии.

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Главком ВСУ в январе впервые встретился с главой комитета начальников штабов Пентагона генералом Марком Милли. Встреча прошла 17 января в Польше. Залужный рассказал Милли, в чем нуждается украинская армия.

Экс-депутат Верховной рады Илья Кива заявил, что президент Украины Владимир Зеленский хочет ликвидировать главнокомандующего из-за его растущей популярности в обществе. Украинские власти якобы собираются представить убийство Залужного как операцию России, отметил Кива со ссылкой на источник.