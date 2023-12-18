Мир 18 декабря 2023, 14:20 Залужный раскрыл подробности прослушки в его кабинете Залужный должен был 18 декабря работать в кабинете, в котором нашли прослушку Keystone Press Agency / Global Look Press

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Главком Вооруженных сил Украины Валерий Залужный рассказал, что в понедельник, 18 декабря, должен был работать в кабинете, в котором нашли прослушку. Об этом сообщило местное издание «РБК-Украина».

«Скажу вам так: это то помещение, которое я должен использовать сегодня. В нем вчера в ходе проверки нашли [прослушивающее устройство]», — отметил главнокомандующий ВСУ.

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Речь не идет о его постоянном месте работы. Залужный пояснил, что у него есть несколько кабинетов. В том, где нашли прослушивающее устройство, главком ВСУ давно не появлялся.

О прослушке в кабинете Залужного накануне сообщало агентство «РБК-Украина» со ссылкой на знакомый с ситуацией источник в военных кругах. Установить личность того, кто заложил устройство, не смогли. Собеседник пояснил, что прослушку сделали из элементов неизвестного образца. Информацию об устройстве в кабинете Залужного подтвердили в Генштабе ВСУ, напомнил RT.

Автор Telegram-канала «Голос Мордора» отметил, что эта ситуация указывает на раскол в украинских политических кругах. А оборудование, по его словам, могли использовать в качестве инструмента борьбы конкуренты Залужного.