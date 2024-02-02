Мир 02 февраля 2024, 06:58 Залужный перед увольнением предупредил Зеленского о плачевном положении ВСУ WP: Залужный дал понять Зеленскому, что положение ВСУ не улучшится РИА «Новости»

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Президент Украины Владимир Зеленский рассчитывал на улучшение положения своей армии после замены главнокомандующего. Однако Валерий Залужный предупредил его о малой вероятности быстрого успеха, сообщил источник газеты The Washington Post.

Знакомый с их разговором высокопоставленный чиновник рассказал, что Валерий Залужный не разозлился, услышав от Владимира Зеленского объявление о своей отставке. Он предупредил президента о сложностях, с которыми столкнется новый главком. Генерал объяснил, почему быстрое улучшение позиций Украины на поле боя маловероятно. Конфликт, по его словам, зашел в тупик, истощающий и мучительный. Новому командующему потребуется значительный приток дополнительных солдат, оружия, боеприпасов, транспорта и другой техники.

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Источник заявил изданию о еще одной опасности кадровых перестановок. По его мнению, отставку Валерия Залужного не одобрят солдаты, в том числе на передовой. Это ударит по их моральному духу.

«В этой ситуации выигрывает только Россия. Об этом очень плохо сообщалось. Людям нужно было подготовиться, потому что Залужного очень уважают — не только среди солдат, но и среди гражданского населения», — сказал он.

Владимир Зеленский подпишет указ об отставке Валерия Залужного в ближайшие дни, выяснили журналисты. Однако он до сих пор не выбрал кандидата на пост главкома ВСУ.