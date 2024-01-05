Мир 05 января 2024, 23:17 Залужный пожаловался НАТО на сложную ситуацию на поле боя Залужный обсудил с главкомом НАТО сложную ситуацию на поле боя Freepik

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Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный в разговоре с главнокомандующим объединенными силами НАТО в Европе Кристофером Каволи указал на сложную оперативно-тактическую обстановку на поле боя. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Рассказал о ситуации на фронте. Оперативно-стратегическая обстановка остается сложной, но контролируемой», — написал он.

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По словам Залужного, одной из тем обсуждения с Каволи стала возможная стратегия российских войск на ближайшие недели и месяцы. Помимо этого, главком ВСУ отметил, что Украина нуждается в укреплении противовоздушной обороны.

Ранее Залужный обратился к странам Запада за дополнительной помощью на фоне серьезных провалов ВСУ на фронте. По его словам, украинская армия нуждается в боеприпасах и военных специалистах. Главком предположил, что российские бойцы выбьют ВСУ из Авдеевки в ДНР через два-три месяца