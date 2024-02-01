Мир 01 февраля 2024, 15:59 Залужный поспорил с Зеленским из-за Авдеевки Bild: Залужный предлагал Зеленскому покинуть Авдеевку, но тот не согласился Eugen Kotenko / Global Look Press

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Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный несколько недель назад планировал вывести войска из Авдеевки, но президент Украины Владимир Зеленский не одобрил его решение. Об этом написало немецкое издание Bild со ссылкой на осведомленный источник.

Залужный полагал, что отвод бойцов ВСУ из населенного пункта помог бы выровнять фронт и облегчить оборону. По данным источника, нынешний главком украинской армии пользуется популярностью у военных, поскольку более гуманный, чем многие представители командования ВСУ.

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В конце декабря российские военнослужащие улучшили свои позиции под Авдеевкой и продолжили отбрасывать украинских военных. Неутешительное положение ВСУ на этом направлении признал глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов.

По словам пленного украинского бойца, военное руководство бросило солдат в Авдеевке без боеприпасов, воды и еды. Бойцы ВСУ наделись, что их спасут российские военнослужащие.