Мир 22 декабря 2023, 00:31 Залужный поддержал законопроект о мобилизации на Украине, но с оговорками Главком ВСУ Залужный выступил против призыва женщин в армию President of Ukraine

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Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный одобрил законопроект о мобилизации, выступив при этом против приема на службу женщин. Об этом рассказала в своих соцсетях депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая.

Законопроект о новой волне мобилизации уже в разработке. Согласно документу, в зону боевых действий могут призвать около полумиллиона украинцев.

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По мнению Залужного, ряд положений в проекте не соответствует интересам армии и может снизить обороноспособность Украины. Помимо призыва женщин в ВСУ ему не нравятся следующие пункты — установление четких сроков ротации и отпусков военнообязанных и освобождение от мобилизации инвалидов второй группы, в том числе людей с отсутствующими конечностями.

Что касается мобилизации женщин, то, по мнению Залужного, это приведет к массовым выездам за границу. И это при том, что пункты пропуска уже чрезмерно нагружены

Ранее Марьяна Безуглая призывала отправить Залужного в отставку. В конце ноября она написала в соцсетях, что он так и не представил план боевых действий на следующий год. Военные просто сказали, что им нужно забирать не менее 20 тысяч граждан в месяц.