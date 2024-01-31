Мир 31 января 2024, 13:27 Залужный переиграл Зеленского, слив информацию об отставке Немецкий бизнесмен Дотком: Залужный переиграл струсившего Зеленского Global Look Press

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Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, скорее всего, сам распространил информацию об увольнении, помешав президенту Украины Владимиру Зеленскому реализовать этот план. Такое мнение высказал немецкий бизнесмен Ким Дотком в соцсети X.

«Залужный хорошо сыграл, моментально слив информацию о попытке его уволить», — предположил предприниматель.

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Слухи об отставке главкома ВСУ заставили Запад занервничать. На этом фоне Зеленский струсил, изменив свое решение, подытожил Дотком.

По данным The Ecominist, украинский президент предложил Залужному пост секретаря СНБО, однако тот не согласился перейти на новую должность. Газета подчеркнула, что конфликт между политическим и военным руководством Украины вызвал беспокойство у союзников Киева.

Читатели NYT высмеяли провал Зеленского с отставкой главкома ВСУ, назвав его нарциссом, который устраняет конкурентов. По мнению пользователей, президенту Украины не дает покоя популярность Залужного, в то время как его собственный рейтинг продолжает падать.