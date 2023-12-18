Мир 18 декабря 2023, 15:18 Залужный отказался считать ситуацию на фронте патовой Главком ВСУ Залужный заявил, что ситуация на фронте не является патовой РИА «Новости»

Читать 360tv в

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что ситуацию на фронте нельзя назвать патовой, и отказался озвучивать планы украинской армии на зимний период. Его процитировало украинское издание «Страна.ua».

Журналистка поинтересовалась, считает ли Залужный ситуацию на фронте патовой. Главком коротко ответил: «Нет».

Реклама

«Я не могу говорить, что я планирую и что мы будем делать. Иначе это будет шоу, цена которому — человеческие жизни. Про это нельзя говорить ни в коем случае», — сказал Залужный.

Ранее военачальник раскритиковал усиление мобилизации на Украине. По его мнению, набор в ряды украинской армии необходимо вернуть к прежним показателям. Кроме того, Залужный выступил против увольнения президентом Украины Владимиром Зеленским всех областных военкомов из-за череды коррупционных скандалов.

Западные СМИ писали, что военное руководство Украины планирует наступление в 2024 году. Однако у Киева нет для этого финансовых возможностей, о чем предупреждали в МВФ.