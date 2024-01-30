Мир 30 января 2024, 08:40 Залужный отказался писать рапорт об отставке на личной встрече с Зеленским «Зеркало недели»: Зеленский не предлагал Залужному другой значимый пост официальный сайт президента Украины

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Президент Украины Владимир Зеленский предложил главкому ВСУ Валерию Залужному покинуть пост без назначения на другую высокую должность. Об этом со ссылкой на источники сообщило «Зеркало недели».

По информации собеседников украинского издания, Зеленский лично встретился с Залужным и попросил написать рапорт об отставке. Главком ВСУ делать это отказался.

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Источники «Зеркала недели» при этом обратили внимание, что президент страны не предлагал Залужному никакого существенного поста взамен, а лишь статус советника или помощника.

О том, что Залужного сняли с должности вечером 29 января, заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко. Он утверждал, что главкому предложили должность посла в одной из европейских стран, но тот отказался.

При этом вечером того же дня Минобороны Украины опубликовало короткий пост в Telegram, в котором опровергло некие данные, правда, о чем именно шла речь ведомство не прояснило, ограничившись обращением к журналистам и заверением, что это «неправда».

Вероятнее всего, сообщение было связано с публикациями об отставке Залужного.