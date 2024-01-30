Мир 30 января 2024, 12:19 Залужный опубликовал снимок из рабочего кабинета после слухов об отставке Залужный показал фото из рабочего кабинета на фоне слухов об его увольнении Kaniuka Ruslan / Global Look Press

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Главнокомандующий украинской армией Валерий Залужный обнародовал снимок из своего рабочего кабинета после слухов о его увольнении. Фотографию он разместил на личной странице в Facebook*.

На снимке Залужный сидит в кабинете вместе с начальником Генштаба Вооруженных сил Украины Сергеем Шапталой. Главнокомандующий ВСУ не стал подписывать фотографию.

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Слухи об отставке Залужного появились в Сети вечером 29 января. Одним из первых об этом написал в социальных сетях депутат Верховной рады Алексей Гончаренко. По его словам, главком ВСУ получил предложение о переходе на должность посла в одной из стран Европы, но он отказался.

После распространения этой информации Минобороны Украины опубликовало пост в своем Telegram-канале, в котором опровергло некую информацию.

«Нет, это неправда», — указали в украинском оборонном ведомстве.

Однако о чем именно идет речь, в министерстве не уточнили.

По данным издания «Зеркало недели», президент Украины Владимир Зеленский предложил Залужному уйти с поста. При этом о переходе на другую, более высокую должность речи не шло.

*Соцсеть Facebook принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская.