30 января 2024, 12:19
Залужный опубликовал снимок из рабочего кабинета после слухов об отставке
Залужный показал фото из рабочего кабинета на фоне слухов об его увольнении
Главнокомандующий украинской армией Валерий Залужный обнародовал снимок из своего рабочего кабинета после слухов о его увольнении. Фотографию он разместил на личной странице в Facebook*.
На снимке Залужный сидит в кабинете вместе с начальником Генштаба Вооруженных сил Украины Сергеем Шапталой. Главнокомандующий ВСУ не стал подписывать фотографию.
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Слухи об отставке Залужного появились в Сети вечером 29 января. Одним из первых об этом написал в социальных сетях депутат Верховной рады Алексей Гончаренко. По его словам, главком ВСУ получил предложение о переходе на должность посла в одной из стран Европы, но он отказался.
После распространения этой информации Минобороны Украины опубликовало пост в своем Telegram-канале, в котором опровергло некую информацию.
«Нет, это неправда», — указали в украинском оборонном ведомстве.
Однако о чем именно идет речь, в министерстве не уточнили.
По данным издания «Зеркало недели», президент Украины Владимир Зеленский предложил Залужному уйти с поста. При этом о переходе на другую, более высокую должность речи не шло.
*Соцсеть Facebook принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская.
Владимир Зеленский
ВСУ
Украина
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