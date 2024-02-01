Мир 01 февраля 2024, 23:59 Залужный назвали три основные цели ВСУ на 2024 год Залужный в своей статье для CNN рассказал о планах ВСУ на 2024 год Global Look Press

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Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный назвал три основных направления, на которых украинской армии следует сосредоточиться в 2024 году. Об этом он написал в своей статье для американского телеканала CNN.

«Создание системы обеспечения наших вооруженных сил высокотехнологичными средствами. Внедрение новой философии обучения и ведения боевых действий, которая учитывает ограничения в средствах и способах их развертывания. И освоение новых боевых возможностей как можно скорее», — заявил главком ВСУ.

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Военачальник счел, что чем больше Украина накопит новейших боевых возможностей, тем меньше ей придется выделять ресурсов, чтобы нанести противнику «максимальный ущерб».

Залужный также обратил особое внимание на развитие беспилотных систем вооружений. По его словам, в позиционной войне ВСУ не обладают преимуществом, поэтому и нужно овладеть современной и высокоэффективной беспилотной техникой.

Ранее немецкий бизнесмен Ким Дотком написал в соцсетях, что Залужный, скорее всего, сам распространил информацию об увольнении, помешав президенту Украины Владимиру Зеленскому реализовать этот план. Слухи об отставке главкома ВСУ заставили Запад занервничать, а Зеленский струсил, изменив свое решение.