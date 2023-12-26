Мир 26 декабря 2023, 19:03 Залужный назвал условия для увольнения из ВСУ Залужный: уволиться из ВСУ можно будет через 3 года службы при наличии резервов РИА «Новости»

Читать 360tv в

Уволиться из Вооруженных сил Украины можно будет через три года службы, если на этот момент у армии будут необходимые резервы. Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, его процитировало украинское издание «Страна.ua».

По словам Залужного, украинские бойцы на передовой находятся в сверхсложных, крайне тяжелых условиях. Те, кто идет в армию и уже служит, должны четко понимать, сколько еще им придется сражаться, отметил главком.

Реклама

«Но это возможно только при определенных условиях: если не будет угроз на фронте и если этих людей будет кем заменить через 36 месяцев», — пояснил он.

На Украине предложили отменить отсрочку от мобилизации для инвалидов третьей группы. Если инициативу утвердят, в ВСУ смогут набирать людей без одного глаза, пальцев, почки, легкого и других граждан, имеющих ограничения по здоровью. При этом Валерий Залужный назвал неактуальным оперирование группами инвалидности при определении годности человека к службе в армии. Главком ВСУ отметил, что решение должна принимать военно-врачебная комиссия.