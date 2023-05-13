13 мая 2023, 02:43
Залужный назвал Герасимова непредсказуемым и сильным противником
Главком ВСУ Залужный назвал главу генштаба Герасимова «сильным и непредсказуемым врагом»
Главком ВСУ Валерий Залужный назвал начальника российского генштаба Валерия Герасимова «непредсказуемым и сильным врагом». Залужный в рамках интервью в документальном фильме, показанном на украинском телевидении, сообщил, что «постоянно читает» Герасимова.
«Этого человека я читаю и мне интересна его точка зрения как военного. Это генерал Герасимов», — рассказал главком ВСУ.
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Залужный добавил, что Герасимов — «сильный враг», которого должны уважать украинские военные. Также он отметил непредсказуемость российского военачальника. Главнокомандующий украинскими войсками добавил, что военная наука в России развита на достаточно высоком уровне.
Залужный призвал не относиться поверхностно к деятельности ВС России.
«Все-таки они нанесли нам значительный урон и продолжают наносить урон», — заключил украинский главком.
Ранее главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный появился перед публикой впервые после того, как в Сети распространились слухи о его гибели. Его показал украинский телеканал.
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