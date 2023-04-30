Мир 30 апреля 2023, 22:23 Залужный доложил командующему НАТО о ситуации на фронте Главком ВСУ Залужный доложил командиру НАТО в ЕС о ситуации на фронте и попросил оружие Сайт президента Украины

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Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный в ходе встречи с представителями НАТО и США проинформировал о ситуации на фронте. Соответствующая публикация появилась в его Telegram-канале.

Залужный обсудил с верховным главнокомандующим объединенных вооруженных сил НАТО в Европе и командующим ВС США в Европе генералом Кристофером Каволи ряд вопросов.

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«Подробно рассказал об оперативной обстановке по всей линии фронта. Описал возможные сценарии, угрозы и предпосылки для будущих действий», — написал он.

По словам Залужного, отдельное внимание они уделили поставам боеприпасов и техники ВСУ. Он указал на необходимость предоставления Украине широкого спектра вооружения и ПВО, которые «помогут решить проблемные моменты» в конфликте с Россией.

Ранее президент страны Владимир Зеленский заявил, что украинские войска не станут ждать поставок западной авиации и начнут контрнаступление без нее. Зо его словам, Украина не боится реакции российской стороны из-за поставок киевскому режиму боевой авиации.