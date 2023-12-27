Мир 27 декабря 2023, 14:41 Залужному пришлось пойти на отчаянный шаг из-за поражений ВСУ Newsweek: из-за провалов ВСУ Залужный потребовал у Запада еще больше помощи Edgar GutiÃ�rrez/Keystone Press Agency/globallookpress

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Главком ВСУ Валерий Залужный попросил страны Запада направить Украине дополнительную военную помощь. На такой шаг он пошел из-за провалов украинской армии. Об этом сообщило издание Newsweek.

С требованием о поддержке Залужный выступил после нескольких поражений ВСУ и освобождения Марьинки бойцами ВС России. По информации газеты, он заявил, что Украине потребуются не только снаряды, но и военные специалисты.

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«Главком ВСУ Залужный обратился с отчаянной просьбой о предоставлении военных ресурсов, включая людей, боеприпасы и оружие, для продолжения борьбы с Россией», — указали в издании.

Ранее китайский военный эксперт Чэнь Си предположил, что властям Украины придется потерять часть территорий, если конфликт продолжится. Аналитик добавил, что украинское руководство всерьез обдумывает возможность прекращения военных действий, чтобы минимизировать потери ВСУ и не лишиться некоторых земель.