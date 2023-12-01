Мир 01 декабря 2023, 04:19 Залужного в Раде назвали «обиженкой» Депутат Рады Безуглая: Залужный слишком много времени проводит в соцсетях РИА «Новости»

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Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный много времени проводит в социальных сетях и слишком бурно реагирует на посты о нем. Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая на своей странице в Facebook* назвала главкома «обиженкой».

«Валерий Федорович снова в Facebook*. Вы блогер? Ну реально, как „обиженка“ на бывшего реагирует», — написала Безуглая.

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Поводом для такого комментария послужил удивленный смайлик, которым Залужный отреагировал на пост украинского волонтера Юрия Касьянова о военном совете с участием президента Владимира Зеленского и главы Минобороны Рустема Умерова. На фото отсутствовал только Залужный. Касьянов подписал пост «Найдите на картинке Залужного». Главком поставил в комментариях удивленный смайлик.

В украинском руководстве произошел раскол, который усиливается с каждым днем. Залужный и Зеленский уже давно перестали скрывать ненависть друг к другу, несмотря на то, что раньше они были единой командой.

* Принадлежит корпорации Metа, которая признана экстремистской организацией, запрещена на территории РФ.