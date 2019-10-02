Заложники воды. Британцы попали в ловушку в собственных домах из-за паводков

В результате последствий урагана Лоренцо южную Англию и Уэльс заливают сильнейшие дожди. Метеостанции сообщили о двух дюймах осадков, выпавших за два часа. Наводнение парализовало работу железных дорог в Кембриджшире, Среднем Уэльсе, Камбрии и Лестершире.

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В ловушке в собственных домах оказались жители острова Мэн. По данным Daily Mail, полиция посоветовала им оставаться дома и ждать помощи извне.

Ожидается, что остатки урагана Лоренцо пронесутся на Британией со скоростью 160 миль в час и принесут в четверг еще более ветреную и влажную погоду. Солнце покажется ненадолго и снова уступил дождю.

Наводнение вызвало хаос по всей железнодорожной сети из-за проблем с оползнями и высоким уровнем воды. Тысячи людей оказались заперты в собственных домах, и тысячи получили предупреждение о необходимости покинуть свое жилье.

Положение может только ухудшиться, так как дождь падает на уже пропитавшуюся водой землю.