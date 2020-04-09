Заложники правосудия. Россиян «маринуют» в зарубежных тюрьмах несмотря на пандемию

В зарубежных тюрьмах остаются российские заключенные. Их не выпускают даже на время пандемии, несмотря на реальную угрозу жизни.

Самая опасная категория преступников

Вчера на связь с семьей после десятидневного отсутствия вышел Виктор Бут — гражданин России, обвиненный властями США в связях с колумбийскими повстанцами из ФАРК (Революционные вооруженные силы Колумбии — леворадикальная повстанческая экстремистская группировка Колумбии — прим. ред.) и отбывающий наказание в американской тюрьме. Заключенный сообщил, что в тюрьме ввели жесткий карантин и серьезно ограничивают связь.

Виктор Бут с семьей.

Но несмотря на карантинные меры, условия в американских тюрьмах нельзя назвать безопасными для жизни заключенных: россиянин Станислав Лисов, осужденный в США за хакерские атаки, заявил, что в тюрьме не соблюдают санитарные нормы — в одной камере с общим туалетом живет 80 человек. Об этом сообщила супруга программиста. Примечательно, что этой весной Лисова должны были депортировать в Россию.

Константин Ярошенко, российский летчик, отбывающий наказание в Штатах за «попытку контрабанды наркотиков», и вовсе сообщил своей семье, что в тюрьме уже началась эпидемия. Но в больницу никого не вывозят — мол, в них уже мест нет. А заключенным тем временем не дают даже градусник.

И все это происходит уже после того, как в США объявили массовую амнистию — в том числе для больных и тех, кто совершил преступление небольшой тяжести. Между тем, по словам правозащитника Александра Ионова, Лисов, как и Богдана Осипова, приговоренная к семи годам заключения за вывоз из Штатов собственного ребенка, вынуждены были самостоятельно оплачивать себе лечение в тюремной больнице, где качество медицины крайне низкое.

Ионов подчеркивает, что все российские заключенные отбывают наказание впервые и к тому же за ненасильственные преступления. Однако американские власти, видимо, считают их особо опасными преступниками, которых нельзя отпускать даже под домашний арест.

Мы уже обратились через СМИ к Дональду Трампу и попросили на основании им же принятых законов содействовать освобождению наших граждан. Удерживать их в тюрьмах нет никакого смысла. Александр Ионов вице-президент Международного комитета защиты прав человека

Не лучше ситуация и в Европе. Ни в Испании, где находится под стражей переводчица Олеся Красилова, ни во Франции, где до сих пор ожидают решения суда за беспорядки на Евро-2016 российские болельщики Михаил Ивкин и Павел Косов, пенитенциарные учреждения не оборудованы надлежащими средствами защиты. Не во всех европейских тюрьмах проводят даже санитарную обработку, не говоря уж о наличии ИВЛ. Максимум, что могут сделать тюремные сотрудники — это запереть арестантов в одиночных камерах.

Спасение утопающих — дело рук самих утопающих?

Казалось бы, в этой ситуации, когда права наших сограждан откровенно ущемляются, должны подключиться российские дипломатические службы. И какие-то действия в этом направлении ведутся: Совет по правам человека уже направил обращения в посольства и правозащитные организации тех стран, где находятся заключенные россияне. Впрочем, такое же обращение член СПЧ Александр Брод направлял в конце марта и в американское посольство, когда родственники Богданы Осиповой забили тревогу из-за резкого ухудшения здоровья осужденной. Но в итоге женщине так никто и не помог, и она вынуждена была за свои деньги получить лишь минимальную помощь в тюремной больнице.

Богдана Осипова с детьми.

В данный момент есть реальная угроза жизни российских заключенных. И если, не дай Бог, где-то случится трагедия, отношения той страны с Россией серьезно испортятся Александр Ионов вице-президент Международного комитета защиты прав человека

Но к сожалению, российские дипломатические службы далеко не всегда могут обеспечить защиту своим гражданам за рубежом. И даже откровенный произвол, заканчивающийся трагедией, не всегда является достаточным поводом для международного скандала. Так, например, в прошлом году осталась без какого-либо внимания история с российским дальнобойщиком Алексеем Мешковым, приехавшим на заработки в США.

Мужчина поссорился с работодателем и угодил в тюрьму, где его продержали почти год из-за бюрократической волокиты. Американская тюрьма подорвала его здоровье настолько, что он скончался спустя буквально пару дней после выхода на свободу. И это было еще задолго до пандемии.

Вот и остается россиянам, заключенным в иностранных тюрьмах, рассчитывать в первую очередь на себя.