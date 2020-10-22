Заложник из банка в Зугдиди рассказал о захватчике

Ираклий Кварацхелия — один из людей, который оказался в заложниках у террориста в грузинском Зугдиди. Мужчина сообщил, что бандит просил его вести переговоры.

«Я пришел в банк за новой пластиковой картой, взял номер и стал ждать очереди, а потом произошло то, что произошло», — сказал Кварацхелия. Его процитировал Sputnik.

Мужчина вначале услышал выстрел на улице, потом в банк ворвался человек с оружием. Преступник сразу сорвал с гранаты чеку и кинул ее на пол. Тогда Ираклий понял всю серьезность происходящего. По его словам, бандит выстрелил два раза в направлении того, кто снимал происходящее с улицы. Потом он приказал клиентам банка звонить на телеканалы.

В частности, Кварацхелию захватчик заставил вести переговоры. При этом надо было четко передавать слова преступника. Сначала он был агрессивен, но спустя семь часов стал добрее. Некоторые даже решились с ним шутить.

«Мы старались наладить с ним человеческие отношения… После того как он взял деньги, двое заложников сами выразили готовность пойти вместе с ним, а третьего он выбрал сам», — вспомнил заложник.

Он подчеркнул, что террорист все время был в маске, поэтому внешне его будет невозможность узнать, а вот голос можно вспомнить. Бандит узнавал всю информацию о происходящем за стенами банка из прямых телевизионных эфиров.

Неизвестный 21 октября захватил отделение АО «Банк Грузии» в Зугдиди, который находится на западе Грузии. Об этом написал RТ.

Полицейские передали ему деньги, после чего он вышел из здания с тремя заложниками. В руке у мужчины была граната. Этот человек скрылся в неизвестном направлении вместе с заложниками. Преступника объявили в розыск. К утру 22 октября всех людей, находившихся в банке, освободили.